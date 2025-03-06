The Irish Times: новый закон в Ирландии разрешит отправку спецназа на Украину

В Ирландии одобрили проект, разрешающий отправку спецназа на Украину

Правительство Ирландии одобрило изменение в законодательстве, согласно которому, страна может отправить свой спецназ на территорию Украины для защиты ирландских чиновников, сообщает The Irish Times.

Согласно законопроекту, войска страны теперь смогут отправиться за границу для охраны, а подразделения спецназа Ирландских сил обороны ARW (Army Ranger Wing) сможет охранять посольство в Киеве и других странах.

«[Изменения] особенно важны с точки зрения поддержки ирландских граждан, [они] способствуют защите наших посольств и выполнению функций личной охраны за рубежом», — приводит издание заявление Минобороны Ирландии.

Как уточняет издание, приятие законопроекта позволит военным участвовать в миротворческих миссиях без получения разрешения ООН.

О возможном изменении в правилах отправки войск за границу сообщил ранее Bloomberg. Заместитель премьер-министра страны Саймон Харрис тогда заявил, что собирается внести изменения в так называемый тройной замок — трехступенчатый механизм отправки ирландских миротворцев за границу, требующий одобрения правительства и парламента, а также резолюции ООН.

Как написало агентство, Ирландия адаптируется к необходимости защитить Украину без помощи США, после того как американский президент Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провалили переговоры.