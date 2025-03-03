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Военная операция на Украине ,  
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Ирландия рассмотрит изменения в правилах отправки войск за границу

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Artur Widak / ZUMA / Global Look Press
Фото: Artur Widak / ZUMA / Global Look Press

Правительство Ирландии может изменить правила отправки войск за границу в рамках усиления поддержки Украины, сообщает Bloomberg.

В частности, заместитель премьер-министра страны Саймон Харрис попросит кабмин одобрить законопроект, который позволит стране принимать участие в миссиях ЕС.

«Мы не вступаем ни в какие военные союзы. Но это означает, что мы должны иметь полномочия для работы, особенно с другими европейскими странами, в миротворческих миссиях», — заявил Харрис.

Он хочет внести изменения в так называемый тройной замок — трехступенчатый механизм отправки ирландских миротворцев за границу, требующий одобрения правительства и парламента, а также резолюции ООН.

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По его словам, Ирландия хочет изменить ситуацию, когда любой из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Франция, Великобритания, США или Китай) может наложить вето на решение об отправке миротворцев страны за рубеж.

Как пишет агентство, таким образом Ирландия, будучи одной из немногих нейтральных стран Европы, адаптируется к необходимости защитить Украину без помощи США, после того как американский президент Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провалили переговоры.

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Теги
Ирландия Военная операция на Украине войска миротворцы
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