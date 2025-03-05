У въехавшего в толпу людей в Мангейме нашли связи с правыми радикалами

Полиция на месте преступления, где произошел наезд на пешеходов, в Мангейме, Германия, 3 марта 2025 (Фото: Florian Wiegand / Getty Images)

Преступник, въехавший на автомобиле в толпу людей в немецком Мангейме, мог быть связан с крайне правыми радикальными группами. Об этом сообщает немецкая газета TAZ.

По информации издания, следователи изначально считали инцидент результатом психического заболевания задержанного Александра С., однако полученная ими в ходе расследования информация указала на его возможное участие в правом экстремистском движении.

Как сообщила TAZ исследовательская группа Antifa Exif, Александр С. принимал участие в марше правых экстремистов и «Рейхсбюргеров» в Берлине в 2018 году, а также был связан с праворадикальной группой Ring Bund. В сентябре 2018 года он получил инструкции по обмену сообщениями в аккаунте этой группы. Группа Ring Bund активно выступает против «глобально доминирующих финансов» и поддерживает идеи насильственного сопротивления, отмечает издание.

Полученная информация вызвала у следствия подозрения, что наезд в Мангейме мог быть политически мотивированным. Вопрос о возможных соучастниках преступления остается открытым.

Инцидент произошел 3 марта в центре немецкого города Мангейм, у площади Парадеплац. В результате наезда автомобиля на толпу погибли два человека, 25 пострадали.

По свидетельству очевидцев, черный внедорожник на высокой скорости врезался в толпу, двигаясь по улице Планкен в сторону Водонапорной башни, одного из символов города. Подозреваемый был задержан в тот же день.

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