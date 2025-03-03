В немецком Маннгейме автомобиль въехал в толпу людей

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В городе Маннгейм на юго-западе Германии автомобиль въехал в толпу людей, передает Mannheimer Morgen.

Предварительно, есть как минимум один погибший.

Инцидент произошел в центре города у площади Парадеплац. Дороги в этом районе перекрыты, там работают полиция и спасательные службы.

Mannheim24 со ссылкой на очевидцев передает, что черный внедорожник на большой скорости въехал в толпу со стороны Парадеплац и двигался в направлении Водонапорной башни, достопримечательности Маннгейма. Полиция подтвердила проведение операции в этом районе.

Маннгейм расположен в земле Баден-Вюртемберг, примерно в 100 км к северо-западу от Штутгарта.

Этой зимой в Германии произошло несколько наездов автомобилей на людей. 20 декабря в Магдебурге машина въехала в толпу на рождественской ярмарке, 13 февраля в Мюнхене — в протестующих.

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