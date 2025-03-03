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Два человека погибли при наезде машины на людей в Германии

Два человека погибли при наезде машины на людей в Германии
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Два человека погибли в результате наезда автомобиля на толпу в городе Мангейм на юго-западе Германии, сообщает Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, 25 человек пострадали, из них 15 получили тяжелые травмы.

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу
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Инцидент произошел в понедельник, 3 марта, в центре города у площади Парадеплац. Портал Mannheim24 со ссылкой на очевидцев сообщил, что в толпу на большой скорости въехал черный внедорожник, который двигался со стороны Парадеплац в направлении Водонапорной башни, достопримечательности Мангейма, по улице Планкен.

Полиция перекрыла дороги в районе, жителям рекомендовали покинуть эту часть Мангейма. По информации Bild, подозреваемого уже задержали.

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Германия наезд на толпу Европа
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