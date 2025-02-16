В Мюнхене скончались мать и дочь, сбитые автомобилем на митинге
Женщина и ее двухлетняя дочь, пострадавшие при наезде автомобиля на толпу в центре Мюнхена 13 февраля, скончались. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
37-летняя Амель и ее дочь Хафса находились среди участников митинга Verdi, организованного профсоюзом работников бюджетного сектора на площади Штигльмайерплац. Женщина пришла поддержать требование повышения зарплаты в госсекторе, а девочка сидела в детской коляске.
После того, как 24-летний Фархад Нури въехал в толпу протестующих на своем Mini Cooper, пострадало 39 человек. Мать и дочь были сбиты на скорости около 50 км/ч и получили серьезные травмы. После оказания первой помощи, девочку доставили в клинику Харахинга в критическом состоянии.
По данным Bild, погибшая женщина родом из Алжира. Она переехала в Германию в возрасте четырех лет, окончила университет по специальности «охрана окружающей среды» и работала инженером в городском департаменте водоснабжения. Ее муж подчеркнул, что не хочет, чтобы трагедия была использована в политических целях.
Водитель Mini Cooper намеренно врезался в толпу участников митинга. В ответ на происходящее полиция открыла огонь по двум мужчинам, одного из которых застрелили.
Акция протеста затруднила работу муниципальных учреждений — было закрыто более половины детских садов и не функционируют многие больницы. Протестующие продолжают свои требования, несмотря на трагический инцидент.
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