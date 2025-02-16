 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Мюнхене скончались мать и дочь, сбитые автомобилем на митинге

В Мюнхене скончались мать и дочь, сбитые автомобилем на митинге
Video

Женщина и ее двухлетняя дочь, пострадавшие при наезде автомобиля на толпу в центре Мюнхена 13 февраля, скончались. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

37-летняя Амель и ее дочь Хафса находились среди участников митинга Verdi, организованного профсоюзом работников бюджетного сектора на площади Штигльмайерплац. Женщина пришла поддержать требование повышения зарплаты в госсекторе, а девочка сидела в детской коляске.

После того, как 24-летний Фархад Нури въехал в толпу протестующих на своем Mini Cooper, пострадало 39 человек. Мать и дочь были сбиты на скорости около 50 км/ч и получили серьезные травмы. После оказания первой помощи, девочку доставили в клинику Харахинга в критическом состоянии.

По данным Bild, погибшая женщина родом из Алжира. Она переехала в Германию в возрасте четырех лет, окончила университет по специальности «охрана окружающей среды» и работала инженером в городском департаменте водоснабжения. Ее муж подчеркнул, что не хочет, чтобы трагедия была использована в политических целях.

В Мюнхене не увидели связи наезда на толпу с конференцией по безопасности
Политика

Водитель Mini Cooper намеренно врезался в толпу участников митинга. В ответ на происходящее полиция открыла огонь по двум мужчинам, одного из которых застрелили.

Акция протеста затруднила работу муниципальных учреждений — было закрыто более половины детских садов и не функционируют многие больницы. Протестующие продолжают свои требования, несмотря на трагический инцидент.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
Мюнхен теракт наезд на толпу митинг
Материалы по теме
Автомобиль въехал в толпу болельщиков клуба NFL в США
Спорт
Автомобиль сбил участницу студенческого протеста в Белграде. Видео
Общество
В Новом Орлеане в толпу людей врезался автомобиль в новогоднюю ночь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
В ЕС созвали экстренные заседания лидеров стран и глав МИДПолитика, 02:07
Минздрав предложил изменить порядок освидетельствования на опьянениеОбщество, 01:57
В Мюнхене скончались мать и дочь, сбитые автомобилем на митингеОбщество, 01:35
В Ингушетии в ходе покушения ранили экс-главу ГОВДОбщество, 00:59
Рубио и Лавров условились работать над проблемами отношений США и РоссииПолитика, 00:56
Зеленский выразил недовольство вежливым тоном диалога США и РоссииПолитика, 00:03
Украина не примет участия в переговорах в Саудовской АравииПолитика, 15 фев, 23:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 15 фев, 23:22
Власти Сирии заявили, что судьбу отношений с Россией решит народПолитика, 15 фев, 23:11
Келлог раскрыл, каких уступок от России по Украине могут ждать СШАПолитика, 15 фев, 22:53
В Союзе торговых центров рассказали о переговорах по возвращению брендовБизнес, 15 фев, 22:29
Зеленский пригласил Келлога поехать с ним на фронтПолитика, 15 фев, 22:12
Сафонов впервые с декабря сыграет за ПСЖ в чемпионате ФранцииСпорт, 15 фев, 22:08
Умер актер и организатор концерта Scorpions в Липецке Валерий ЗиновОбщество, 15 фев, 22:04