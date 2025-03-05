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Война санкций ,  
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Мишустин заявил, что санкциям не удалось лишить российских женщин цветов

Мишустин: западным санкциям не удалось лишить российских женщин цветов
Сюжет
Война санкций
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Западные страны посредством санкций пытались лишить российских женщин цветов, однако сделать это у них не получилось, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с сотрудницами предприятия «Тепличный комплекс — Подосинки».

«Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось сделать», — сказал премьер.

Он отметил, что сначала санкционное давление на российское цветоводство, начавшееся в 2022 году, «повергло в шок», потому что за границей закупалось много цветов. Однако, как рассказал Мишустин, с того момента Россия смогла в два раза нарастить собственное производство в этой сфере.

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Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Евросоюз ограничил экспорт в Россию цветов, а также клубней и луковиц в апреле 2022 года в рамках пятого пакета санкций. В ассоциации «Теплицы России» тогда отмечали, что посадочный материал для наиболее популярных в стране цветов — роз и тюльпанов — на 100% импортный.

С июля 2024 года в России также действуют пошлины в 20% на экспорт цветов из «недружественных» государств. В октябре российский министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что на эти страны приходится около 19% поставок цветов в Россию.

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Михаил Мишустин цветы санкции экспорт
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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