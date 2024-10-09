Глава Минсельхоза не исключила повышения пошлины на цветы из-за рубежа

Министр назвала действующую пошлину в 20% на ввоз цветов из недружественных стран «полузапретительной» и не исключила, что она может быть повышена. По ее словам, сегодня из недружественных стран поставляется около 19% всех цветов

Работа Ленинградского таможенного поста Московской областной таможни (Фото: Сандурская Софья / Агентство «Москва»)

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут не исключила нового повышения импортной пошлины на цветы из недружественных стран (США, Канада, все государства ЕС, Япония, Австралия и др.). Во время правительственного часа в Совете Федерации она назвала нынешний размер пошлины в 20% «полузапретительным», передает ТАСС.

«Есть еще внешние меры поддержки. С июля текущего года у нас введена пошлина 20%, ну, фактически такая полузапретительная пошлина на поставку цветов из недружественных стран. Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим. И здесь дальше будем смотреть еще на возможности введения таких же пошлин», — сказала Лут.

По ее словам, сегодня около 19% поставок цветов на российский рынок приходится именно на недружественные страны. «Будем двигаться поступательно для того, чтобы обеспечить рынок для наших цветоводов», — добавила министр.

Оксана Лут в начале мая сменила на посту главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, который, в свою очередь, стал вице-премьером, курирующим сельское хозяйство и агропромышленный комплекс.

Ранее на этой неделе Лут рассказала о сложной ситуации с севом озимых этой осенью в ряде российских регионов. Министр призвала всех идти в церковь и ставить свечку пророку Илье, чтобы пошел дождь, потому что аграриям в ряде регионов приходится сеять «практически в песок».

В мае Лут также подчеркивала, что вместе с мерами таможенно-тарифного регулирования для цветоводов предусмотрены меры поддержки, в том числе льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки.