Цены тюльпанов приблизились к розам

Неурожай голландских луковиц, из которых выращивают тюльпаны в России, привел к удорожанию и ухудшению качества цветов. Сейчас они стоят почти как розы, а букет к 8 Марта может обойтись в этом году на 25% дороже, чем в прошлом

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Средняя стоимость тюльпанов в России приблизилась к ценам на розы, рассказал РБК представитель маркетплейса Flowwow. Площадка работает более чем с 16 тыс. партнеров, большая часть из которых — цветочные магазины.

В феврале 2025 года стоимость одного тюльпана в составе монобукета или при покупке поштучно достигла 231,3 руб., указывает представитель Flowwow. Роза, для сравнения, обходится в 248,6 руб. Разница в цене между этими цветами составляет сейчас 7,4%. Годом ранее разрыв был более значительным: роза была дороже тюльпана на 38,9%.

Почти сравнявшиеся цены — результат подорожания тюльпана. За год его стоимость, по данным Flowwow, увеличилась на 25,76% (в феврале 2024-го один цветок стоил около 184 руб.). Роза в феврале 2025-го, напротив, подешевела на 2,7% по сравнению с прошлым годом (тогда цена составляла 255,55 руб.)

Цены на тюльпаны действительно выросли, соглашается руководитель розничных продаж сервиса «Русский букет» Ксения Петренко. Стоимость необычного сорта тюльпана дороже розы начиная с февраля. «Например, пионовидные тюльпаны в рознице стоят от 300 руб. за стебель и выше. Для тюльпанов это очень высокая цена», — рассказывает Петренко. Стоимость премиальных сортов тюльпанов, включая пионовидные тюльпаны, уже превышает 300 руб. за штуку, подтверждают во Flowwow.

Какие цветы дарят чаще всего Розы — самые востребованные цветы у российских покупателей. На долю этих цветов приходится около 49% рынка, оценивали в 2023 году аналитики Россельхозбанка. Тюльпаны дают около 10% продаж. Но тюльпан — сезонный цветок, про который традиционно вспоминают 8 Марта, говорит исполнительный директор Национальной ассоциации цветоводов Виктория Крылова. Мужчины, выбирая цветы к Международному женскому дню, придерживаются консервативного подхода и чаще всего покупают в подарок тюльпаны и розы, констатировали эксперты аналитического ресурса «Чек индекса».

Почему так дорожают тюльпаны

Резкое подорожание тюльпанов в этом году связано как с увеличением таможенных пошлин на цветы из недружественных стран, так и с неурожаем голландских луковиц, из которых выращиваются тюльпаны в России, рассказали опрошенные РБК участники рынка.

Еще несколько лет назад на российском рынке доминировали импортные цветы, в том числе тюльпаны — на них приходилось 80% объемов, оценивал Россельхозбанк. Срезанные тюльпаны привозили в основном из Нидерландов — именно там находится крупный транзитный хаб, где проходят крупнейшие цветочные аукционы, на которых делали закупки оптовики со всего мира, в том числе и российские. В последние годы на фоне санкций и усложнения логистики поставки цветов из Нидерландов, значительно сократились, отмечает Тамара Решетникова, гендиректор консалтинговой компании «Технологии роста» (проводит торговый аудит цветочной розницы в Москве и Подмосковье и охватывает крупнейшие сетевые цветочные магазины). Кроме того, с июля 2024 года Россия ввела 20%-ю пошлину на срезанные цветы из недружественных стран — ее действие продлится как минимум до конца 2025 года. «Тюльпаны выращивают преимущественно там, поэтому данные цветы подорожали заметнее всего», — указали во Flowwow.

Параллельно развивалось и импортозамещение: в России несколько сотен производителей тюльпанов, сообщал в 2023 году председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов. Российские производители тюльпанов практически заменили импортных, сказала Крылова, не уточнив их долю на рынке. На текущий момент Россия обеспечена собственными тюльпанами на 50%, рассказывал Shopper's Владимир Панин, основатель компании «Цветком», владеющей тепличным комбинатом в Подмосковье. Но луковицы для их выращивания отечественные цветоводы закупали импортные — в основном голландские. В 2022 году под санкции ЕС попали посадочные материалы для выращивания цветов: теперь луковицы тюльпанов доставляют в Россию по параллельному импорту через третьи страны, рассказывали РБК участники рынка.

Неурожай посадочного материала в Нидерландах в 2024 году отразился на поставках премиальных сортов, включая пионовидные тюльпаны, отметили во Flowwow. В прошлом году в Нидерландах вырастили 3 млрд луковиц, тогда как год назад — 4,5 млрд, оценивал Панин. По его словам, это привело к тому, что отечественные цветоводы стали закупать луковицы тюльпанов за 19—27 евроцентов за штуку против прежних 9—13 евроцентов. Фура, которая обходилась в €70 тыс., стоит уже €150 тыс. Оригинальных голландских луковиц становится все меньше, подтвердила Петренко из «Русского букета». Например, в 2024 году была массовая нехватка белых тюльпанов, потому что белая луковица из Голландии не доехала в Россию, добавила она. В условиях снижения доступности импортного посадочного материала отечественные производители начали экспериментировать с ним самостоятельно, отмечает Решетникова из «Технологий роста».

Ситуация отразилась на качестве цветов. Собственное производство тюльпанов в России растет с 2019 года, говорит Решетникова. «Но до недавнего времени использовался импортный посадочный материал, поэтому качество цветка было вполне достойным. С прошлого года наши цветоводы стали чаще использовать неоригинальные луковицы (после предыдущей срезки), что и привело к снижению качества цветка и его урожайности», — объяснила она. Проблемы с качеством посадочного материала для саженцев тюльпанов были и в позапрошлом году, говорит владелец интернет-магазина цветов Flors.ru Александра Постнова. Ухудшение качества луковиц тюльпанов отметила и владелец магазина «Монобукет» Анастасия Капранова.

Сколько будет стоить букет на 8 Марта

В феврале 2025 года средний чек на цветы вырос на 12,6% к прошлому году — до 3806 руб., оценили во Flowwow. Но к 8 Марта средняя стоимость букета может вырасти на 20-25% год к году, добавил представитель маркетплейса. В этом году средний рост цен на букеты перед праздником ожидается выше, чем в прошлом году — на уровне 20-30% год к году, отмечает Капранова. Если раньше цены росли на 10-15% с учетом инфляции, то в этом году — на 20% в среднем по рынку, отметила Петренко из «Русского букета». Постнова из Flors.ru говорит о росте цен в рознице на 10-15% к прошлому году.

Один из факторов повышения базовой стоимости — инфляция, говорит Капранова из «Монобукета». Помимо этого, выросли затраты на логистику, отмечает Решетникова. «Цветы должны перевозиться на специальных машинах с рефрижераторами их в России становится меньше, так как поставки из-за рубежа сократились. К тому же выросли заработные платы для водителей, потому что на рынке их не хватает», — объясняет Решетникова. Сложности с логистическими цепочками закладываются поставщиками в стоимость, добавила владелец магазина «Монобукет». Также у отечественных теплиц выросли затраты на производство: дорожает электричество и коммунальные расходы на выращивание цветов, их сортировку и хранение в холодильниках — все это закладывается в цену, резюмировала Решетникова.

Несмотря на рост цен, большинство россиян (59%) продолжат покупать букеты, но уменьшат количество цветов, показал январский опрос Flowwow. Чтобы сдержать рост цен для покупателей, продавцы «пересобирают» популярные букеты: подорожавшие цветы, к примеру, заменяют на менее известные сорта роз, рассказывает Петренко. «При этом визуальная часть не изменилась и качество от этого не пострадало», — уточнила руководитель розничных продаж «Русского букета». Также компания заключила договоры практически со всеми крупными плантациями, зафиксировав цену на год.