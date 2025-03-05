Макрон решил обратиться к нации из-за «великой неопределенности»

Эмманюэль Макрон (Фото: Stuart Wilson / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит перед соотечественниками 5 марта в 20:00 (22:00 мск).

«Мои дорогие соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с серьезнейшими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером», — сообщил он в своем Х.

В начале марта Макрон рассказал, что Евросоюз на внеочередном саммите 6 марта рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи. По словам французского президента, Европе необходим «скорейший запуск масштабного и общего финансирования Украины, поскольку на карту поставлена» безопасность Евросоюза.

«Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — сказал Макрон.

В феврале министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Франции необходимо увеличить собственный бюджет для покрытия расходов на оборону, в том числе на поддержку Украины, и национальные цели. По словам Барро, «США уходят из Европы» и если Франция хочет избежать «технологического застоя», а также необходимости «умолять американцев или китайцев использовать их технологии», то страна должна нарастить бюджет.

На вопрос, придется ли французам «затянуть пояса» ради поддержки Киева, покрытия всех расходов на оборону, борьбу с последствиями изменения климата, он ответил: «Я думаю, да. И это выбор, в который должны быть вовлечены все французы, чтобы они понимали, что к чему и что на кону стоит наша независимость».