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Вильфанд пообещал москвичам на 8 марта температуру выше нормы

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Температура воздуха в столице в Международный женский день окажется на 5 градусов выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Мы переходим именно 8 марта, один день в году, на шкалу Фаренгейта, если в прогнозе появляются отрицательные значения по шкале Цельсия, и тем самым выражаем свои теплые отношения к женщинам. В этом году этот прием не потребуется — температура и так будет очень высокой», — отметил он.

По прогнозу синоптика, дневные значения в праздник 8 Марта составят от плюс 5 до плюс 8 градусов.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что температура воздуха в Москве в предстоящие выходные может достичь 14 градусов тепла.

По его прогнозам, 8 и 9 марта в столичном регионе установится по-настоящему апрельская погода. Воздух прогреется до плюс 9–14 градусов, что может привести к обновлению температурного рекорда для Международного женского дня. Ранее рекорд тепла на 8 Марта был зафиксирован в 2020 году, когда температура достигла плюс 8,6 градуса.

Тишковец считает, что к субботе в городе может полностью растаять снежный покров. Также возможны рекорды тепла и 9 марта.

Улучшение погоды синоптики связывают с приходом антициклона.

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Москва прогноз погоды 8 Марта Роман Вильфанд Гидрометцентр
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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