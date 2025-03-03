Погода в Москве на 8 Марта побьет температурный рекорд

Синоптик Тишковец: до +14 градусов ожидается в Москве 8 и 9 марта

Фото: Андрей Любимов / РБК

Температура воздуха в Москве в предстоящие выходные может достигнуть 14 градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, 8 и 9 марта в столичном регионе «ожидается настоящее апрельское тепло — воздух может прогреться уже до плюс 9 — плюс 14 [градусов]».

Таким образом, возможно установление рекорда тепла для Международного женского дня. Предыдущий рекорд на этот день был поставлен в 2020 году и составил плюс 8,6 градуса.

Кроме того, синоптик не исключил рекорды тепла и на следующий день, 9 марта. «При таком сценарии к субботе от снежного покрова не останется и следа», — добавил он.

В течение недели, по информации Тишковца, на погоду будет влиять североатлантический циклон, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, будет пасмурно. В понедельник будет от плюс 2 до плюс 4 градусов, слабый ветер, атмосферное давление 744,2 мм рт. ст.

«Во вторник, среду и четверг погода продолжит ухудшаться», — пообещал синоптик. Прогнозируются обложные осадки, как снег, так и дождь, по ночам воздух прогреется до минус 2 — плюс 3 с вероятностью гололедицы, днем — от плюс 1 до плюс 6 градусов.

Улучшение погоды ожидается с приходом антициклона.