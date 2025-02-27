Роструд напомнил о переносе выходного с 8 марта на июнь

Продажа цветов накануне Международного женского дня на Рижском рынке, Москва, 7 марта 2024 года (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сокращенной рабочей недели в марте не будет несмотря на то, что Международный женский день выпадает на субботу. Об этом напомнили ТАСС в пресс-службе Роструда.

Как правило, если праздничный день совпадает с субботой или воскресеньем, то выходной переносится на следующий рабочий день. Однако в этом году выходной по случаю 8 Марта решили перенести на день, следующий после Дня России, — пятницу, 13 июня. Благодаря этому отдых по случаю июньского праздника продлится четыре дня — с четверга по воскресенье.

В Роструде отметили, что 7 марта является предпраздничным рабочим днем, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час.

Ближайшая же сокращенная неделя у россиян ожидается в майские праздники.

В этом году на выходной день — воскресенье — также выпал День защитника Отечества. Отдых за 23 февраля правительство перенесло на 8 мая.

Таким образом, в мае россияне будут отдыхать в общей сложности восемь дней: с 1 по 4 мая и 8 по 11 мая.