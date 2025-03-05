Три человека пострадали при взрыве газа в Белореченске

Фото: МЧС Краснодарского края

Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Белореченске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«По уточненной информации, в результате обрушения в многоквартирном доме пострадали три человека», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, инцидент произошел на улице Красной. В результате обрушилось междуэтажное перекрытие между четвертым и пятым этажами. Изначально спасатели сообщали о пяти пострадавших.

На место происшествия прибыли 67 спасателей и 23 единицы техники.

Информация о погибших не поступала.

По данным спасателей, взрыв произошел в кирпичном здании, в котором располагаются шесть подъездов. Всего из дома эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Организована работа пункта временного размещения.