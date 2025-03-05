 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Три человека пострадали при взрыве газа в Белореченске

Фото: МЧС Краснодарского края
Фото: МЧС Краснодарского края

Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме в Белореченске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«По уточненной информации, в результате обрушения в многоквартирном доме пострадали три человека», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, инцидент произошел на улице Красной. В результате обрушилось междуэтажное перекрытие между четвертым и пятым этажами. Изначально спасатели сообщали о пяти пострадавших.

На место происшествия прибыли 67 спасателей и 23 единицы техники.

Информация о погибших не поступала.

Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до девяти
Общество

По данным спасателей, взрыв произошел в кирпичном здании, в котором располагаются шесть подъездов. Всего из дома эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Организована работа пункта временного размещения.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Краснодарский край Белореченск взрыв газа пострадавшие жилой дом
Материалы по теме
Число пострадавших при взрыве газа в Москве выросло до семи
Общество
При взрыве газа в Пятигорске пострадали три человека
Общество
При взрыве газа на севере Москвы пострадали по меньшей мере два человека
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 93,9 (+1,05) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 89,24 (0) Инвестиции, 08:58
The Telegraph узнала о сомнениях в успехе примирения Зеленского с ТрампомПолитика, 09:20
В Махачкале сняли режим КТО, введенный для предотвращения терактаОбщество, 09:19
Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской областиПолитика, 09:18
Почему инвесторы торопятся принять участие в техноралли в КНРPro, 09:09
Хинштейн сообщил об ударе дронов ВСУ по двум домам в Курской областиПолитика, 09:06
В Белореченске Краснодарского края объявлен режим ЧС после взрыва газаОбщество, 08:59
Главное из первого обращения Трампа к конгрессу СШАПолитика, 08:58
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Правила игры: что нужно знать о рекламном рынке КитаяPro, 08:44
В Кремле раскрыли планы насчет списков недружественных странПолитика, 08:35
«Суперпузырь» на рынке ИИ: что будет с бигтехами и акциями СШАPro, 08:28
Три человека пострадали при взрыве газа в БелореченскеОбщество, 08:23
Ранее неизвестную картину Васнецова продадут на аукционеТехнологии и медиа, 08:00
Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе и за его пределамиПолитика, 07:59
Крупный бизнес предупредил о рисках реформирования процедуры банкротстваЭкономика, 07:30