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В Белореченске Краснодарского края объявлен режим ЧС после взрыва газа

Фото: МЧС Краснодарского края
Фото: МЧС Краснодарского края

Власти Белореченского городского поселения в Краснодарском крае ввели в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации, сообщила прокуратура региона.

Режим ЧС объявляют на определенной территории из-за аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия. При этом режиме власти обязаны контролировать причину ЧС, оповестить вышестоящие органы и население, ограничить доступ гражданских к месту происшествия, защитить население, заняться ликвидацией ЧС. Как правило, введение режима предполагает ограничение личных и общественных прав граждан, в частности запрет доступа на территорию.

Надзорный орган также ведет проверку по факту произошедшего взрыва бытового газа без последующего возгорания, добавили в прокуратуре.

Три человека пострадали при взрыве газа в Белореченске
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Фото:МЧС Краснодарского края

По ее информации, в результате произошедшего пострадали два человека, их отвезли в Белореченскую центральную районную больницу.

По данным МЧС, пострадавших оказалось трое. Изначально спасатели сообщали о пяти пострадавших.

Взрыв произошел на улице Красной в кирпичном здании с шестью подъездами. В результате обрушилось межэтажное перекрытие между четвертым и пятым этажами. Всего из дома эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Организована работа пункта временного размещения.

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Теги
Краснодарский край Белореченск взрыв газа режим ЧС
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