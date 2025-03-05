НПЗ в Чехии запросили поставки нефти из государственных резервов

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Чешские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) обратились к властям страны с просьбой предоставить сырье из государственных резервов в связи с прекращением поставок по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает газета Hospodářské noviny.

По словам пресс-секретаря компании — оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павела Каидла, производство автомобильного топлива на обоих чешских НПЗ без перебоев в полном объем идет пока только в двух городах: Литвинове (располагается на западе Чехии), а также в городе Кралупы-над-Влтавой (в центральной части страны). Тем не менее для обеспечения бесперебойного снабжения нефтеперерабатывающих заводов в городе Литвинов и производства там для чешского рынка автомобильного топлива было решено обратиться в Управление государственных материальных резервов с просьбой обеспечить поставки сырья.

Накануне, 4 марта 2025 года, в Чехию перестала поступать нефть по нефтепроводу «Дружба». По словам главы чешского Минпромторга Лукаша Влчека, недостатка в сырье для нужд чешских компаний и домохозяйств нет. В случае долгосрочного прекращения поставок по «Дружбе» Чехия может перейти на поставку по итальянскому нефтепроводу TAL+, который технически готов, отметил министр.

В январе 2025 года премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о завершении модернизации Трансальпийского трубопровода (TAL), в связи с чем власти Чехии обещали отказаться от поставок нефти по трубопроводу «Дружба».