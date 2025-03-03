ФСБ сообщила о ликвидации террориста, готовившего взрыв в метро Москвы

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций столичного метро готовились взрывы, ФСБ удалось предотвратить теракт, сообщает спецслужба.

Атаку готовил исламист. После совершения нападений он планировал выехать в Афганистан. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и в результате был ликвидирован ответным огнем. В квартире террориста были найдены оружие и материалы, используемые для создания взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России.

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