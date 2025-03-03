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Политика ,  
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ФСБ показала кадры из дома террориста, готовившего взрыв в метро Москвы

ФСБ показала кадры из дома террориста, готовившего взрыв в метро Москвы
Video

ФСБ показала кадры операции по ликвидации исламиста, готовившего взрывы в московском метро и синагоге.

Ведомство сообщило о его ликвидации утром 3 марта. На видео показано, как силовики заходят в частный дом. После этого идут кадры, на которых видны тело мужчины и лежащий рядом с ним пистолет, а также следы от выстрелов на стене. Кроме того, ФСБ показала упаковки с химическими веществами и другие средства, которые убитый использовал для создания взрывных устройств.

Как рассказали в спецслужбе, подозреваемый присягнул на верность террористической организации, разведал местность и сам купил компоненты для взрывчатки. Он планировал совершить взрывы в синагоге в Подмосковье и на одной из станций столичного метро, а после уехать в Афганистан.

ФСБ сообщила о ликвидации террориста, готовившего взрыв в метро Москвы
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

В отношении него возбудили дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса). В ФСБ заявили, что при задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

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Теги
ФСБ Москва Подмосковье московское метро исламисты
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