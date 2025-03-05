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Военная операция на Украине ,  
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После удара Одесса осталась без тепла, воды и света

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, пишет «Страна». По словам мэра города Геннадия Труханова, после ударов часть города осталась без света, воды и тепла.

Взрывы также произошли в Черноморске Одесской области, Сумах, Харькове и Киеве, отмечает издание.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. Киевский глава Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале, что на левом берегу столицы работает противовоздушная оборона.

В Харькове и Днепре прозвучали взрывы
Политика

Накануне, 4 марта, в Одессе была приостановлена работа трех котельных, ранее Труханов сообщил о взрывах в регионе. За день до этого власти Днепропетровской области заявили о повреждении промышленного предприятия в Кривом Роге. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса Харьков Киев взрывы
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