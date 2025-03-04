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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Одессы сообщил о приостановке работы трех котельных

Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе была приостановлена работа трех котельных, сообщил в телеграм-канале глава города Геннадий Труханов.

Вечером в городе была объявлена воздушная тревога, Труханов писал о взрывах.

В городе ведутся работы по скорейшему восстановлению теплоснабжения, в настоящий момент используются альтернативные источники энергии, отметил мэр.

После полуночи он снова написал, что в Одессе звучат взрывы.

Мэр Одессы сообщил о повреждении тепломагистрали и отключении отопления
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса Геннадий Труханов Военная операция на Украине котельные
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