Мэр Одессы сообщил о приостановке работы трех котельных

В Одессе была приостановлена работа трех котельных, сообщил в телеграм-канале глава города Геннадий Труханов.

Вечером в городе была объявлена воздушная тревога, Труханов писал о взрывах.

В городе ведутся работы по скорейшему восстановлению теплоснабжения, в настоящий момент используются альтернативные источники энергии, отметил мэр.

После полуночи он снова написал, что в Одессе звучат взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.