В Харькове и Днепре прозвучали взрывы
В Фастовском районе Харькове зафиксировали удар, заявил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что после удара начался пожар. Предварительно, пострадавших нет.
«Суспiльне» сообщает о взрывах в Днепре.
В Днепровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Кировоградской областях, а также в нескольких районах Черкасской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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