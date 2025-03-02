В Харькове и Днепре прозвучали взрывы

В Фастовском районе Харькове зафиксировали удар, заявил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что после удара начался пожар. Предварительно, пострадавших нет.

«Суспiльне» сообщает о взрывах в Днепре.

В Днепровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Кировоградской областях, а также в нескольких районах Черкасской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.