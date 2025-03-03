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Военная операция на Украине ,  
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Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении промпредприятия

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Промышленное предприятие в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины получило повреждения, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

«Повреждено промышленное предприятие», — написал он.

По его словам, в городе также произошел пожар, который потушили спасатели.

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Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Поздним вечером 2 марта в Днепропетровской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда местные власти сообщили о взрывах в Фастовском районе Харькова. «Суспiльне» также сообщило о взрывах в Днепре.

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Теги
Днепропетровская область Кривой Рог Военная операция на Украине
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