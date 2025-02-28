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Военная операция на Украине ,  
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Reuters назвал юридические пробелы в соглашении Украины и США по ресурсам

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Военная операция на Украине
Зеленский и Трамп подпишут ресурсное соглашение вечером 28 февраля. Опрошенные Reuters эксперты сочли документ уникальным для международных договоров, а также увидели «любопытную» деталь в позиции США по вступлению Украины в ЕС
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Emilija Jefremova / Reuters)

Соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым содержит правовые пробелы, которые будет необходимо заполнить на будущих переговорах, пишет Reuters, опросив экспертов.

Агентство изучило проект документа. В нем сказано о создании «Инвестиционного фонда реконструкции», управляемого Киевом и Вашингтоном, и содержатся «обнадеживающие формулировки», но не конкретные обязательства США. Власти Украины, в соответствии с документом, будут вносить в фонд половину от будущих доходов с любых государственных активов, связанных с полезными ископаемыми, они будут реинвестированы «для содействия безопасности и процветанию Украины». Американское правительство «сохранит долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины», сказано в документе без уточнения, что это означает. Кроме того, суммы, сроки или детали управления фондом не приводятся.

Отсутствие подробностей неудивительно, именно таким и должно быть рамочное соглашение, оценил документ доцент кафедры международного права Лейденского университета Брайан Макгэрри, который консультировал развивающиеся страны в вопросах международных договоров. Как он объяснил, документ обязывает стороны сотрудничать, но конкретных обязательств оборонного характера не создает.

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Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Документ не определяет механизм урегулирования споров, а доля США в будущем фонде также остается темой для обсуждения, заметил профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер. С его слов, в проекте есть «некоторая неопределенность в отношении США относительно полномочий» по управлению фондом.

Предложенная в документе структура является «уникальным и беспрецедентным подходом», прежде не встречавшимся в других международных соглашениях, уверен эксперт по национальной безопасности и международной торговле американской юридической фирмы K&L Gates Гильермо Кристенсен.

Вместе с тем, дипломатический источник Reuters назвал проект соглашения «довольно выгодной сделкой для обеих сторон».

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Первоначально США предложили Украине более жесткие условия: согласно американскому проекту, Киев вносил бы в фонд половину доходов от месторождений до тех пор, пока сумма этих вложений не достигнет $500 млрд. Кроме того, Вашингтон планировал полностью владеть фондом, эти пункты из соглашения пропали. С другой стороны, Киев настаивал, чтобы в соглашение включили гарантии безопасности со стороны США, в результате в тексте появилась фраза о поддержке Вашингтоном «усилий Украины по получению гарантий безопасности, необходимых для создания продолжительного мира».

После того, как Киев отверг первоначальные условия, Трамп обрушился на украинского президента Владимира Зеленского с резкой критикой: назвал его диктатором, обвинил в низком рейтинге и неделании проводить выборы, усомнился в прозрачном расходовании американской помощи. Однако постепенно риторика республиканца становилась более мягкой, а после согласования второго проекта соглашения, президент США не поверил, что назвал украинского коллегу диктатором.

«Разве я это говорил? Не могу поверить, что я сказал это. Следующий вопрос. Мы хотим работать с ним, президентом Зеленским... и мы будем работать с ним. Я думаю, у президента и меня на самом деле очень хорошие отношения. Возможно, они стали немного напряженными, потому что мы хотели иметь немного того, что было у европейских стран», — рассказал Трамп.

Зеленский прилетит в США для подписания соглашения. Встреча состоится в 19:00 мск в пятницу, 28 февраля.

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