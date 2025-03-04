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Трое детей отравились неизвестным веществом в Волоколамске
Трое детей в возрасте от 8 до 17 лет отравились неизвестным веществом в квартире в Волоколамске, сообщило в своем телеграм-канале Главное следственное управление СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.
«По результатам доследственной проверки следователем ГСУ СК России по Московской области по факту произошедшего с несовершеннолетними возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Волоколамская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего. По данным ведомства, 3 марта в одной из квартир на улице Свободы две девушки 17 лет и восьмилетний мальчик почувствовали себя плохо и потеряли сознание.
Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. У детей взяли предварительные образцы для токсикологического анализа.
Во время осмотра квартиры не было выявлено утечек газа и наличия ядовитых или химических веществ. Медработники, приехавшие в эту квартиру, позже пожаловались на плохое самочувствие, сообщил РЕН ТВ. Точной информации об их состоянии нет.
В сентябре прошлого года Следственный комитет сообщал об отравлении красноярской семьи из шести человек. Они почувствовали недомогание после ужина, у двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. Через несколько дней умерли еще двое детей. В феврале экспертиза подтвердила, что причиной их смерти стало отравление инсектицидом.
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