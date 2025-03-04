Трое детей отравились неизвестным веществом в Волоколамске

Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Трое детей в возрасте от 8 до 17 лет отравились неизвестным веществом в квартире в Волоколамске, сообщило в своем телеграм-канале Главное следственное управление СК России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.



«По результатам доследственной проверки следователем ГСУ СК России по Московской области по факту произошедшего с несовершеннолетними возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.



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