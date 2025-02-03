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Экспертиза подтвердила гибель детей в Красноярском крае из-за инсектицида

Фото: Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края

Судебно-химическая экспертиза подтвердила, что отравление инсектицидами стало причиной смерти четверых детей в селе Красная Сопка Красноярского края в сентябре, сообщила пресс-служба управления следственного комитета (СК) по региону.

«С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей», — говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года семья из шести человек после ужина почувствовала недомогание. У двоих детей резко ухудшилось самочувствие, они умерли в больнице. На следующий день не стало третьего ребенка, а в ночь на 23 сентября умер четвертый.

Судебно-химическую экспертизу провел Центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России. Эксперты заключили, что смерть наступила из-за острого отравления инсектицидами системного действия.

Вывод подтверждает заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной Красноярским краевым бюро судебно-медицинской экспертизы, уточнили в СК.

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Прошлой осенью умерли шестилетняя, одиннадцатилетняя, двенадцатилетняя девочки и тринадцатилетний мальчик. Следствие установило, что накануне отравления их отец обрабатывал дом инсектицидным аэрозолем от насекомых. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности.

Отец признался, что «побрызгал [веществом от насекомых] дома», а поскольку запах средства уже не ощущался, он решил не проветривать комнаты. Все это время в доме была открыта только форточка. Позже в СК рассказали, что дети «более 10–13 часов» дышали ядом.

Мужчина признал вину, суд отпустил его домой под подписку о невыезде.

Накануне в семье умер пятый ребенок, родившийся в ноябре — в момент отравления мать была на последних месяцах беременности. В прокуратуре Красноярского края добавили, что ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в больнице он не состоял.

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Теги
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