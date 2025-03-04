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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало о приостановке ЕС разработки пакета помощи Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

ЕС приостановил разработку нового пакета помощи Украине на €20 млрд из-за позиции Венгрии, сообщает Politico со ссылкой на проект документа.

По данным издания, прямое упоминание возобновления военного финансирования Украины было исключено из проекта документа после того, как Будапешт наложил вето на его предыдущую версию на последней встрече представителей государств Евросоюза.

Politico пишет, что глава Евросовета Антониу Кошта в письме премьер-министру Венгрии Виктору Орбану признал поражение в кампании, направленной на то, чтобы убедить венгерского премьера принять этот пакет помощи. «Я отмечаю, что существует расхождение во взглядах на путь к достижению мира и, в частности, на подход «мир через силу», — написал Кошта Орбану.

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Фото:Reuters

Венгрия неоднократно выступала против оказания финансовой помощи Украине. Так, в середине декабря 2024 года Будапешт на совете МИД стран Евросоюза заблокировала выделение Украине более €6 млрд.

В конце февраля глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала отправку новой военной помощи Украине на сумму до €20 млрд. По ее словам, эта инициатива получила «широкую поддержку» среди членов ЕС. Голосование по ней должно пройти на экстренном европейском саммите 6 марта.

Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что несколько стран ЕС, в частности Италия, Португалия и Испания, не поддержали отправку этого пакета помощи Украине. По словам одного из собеседников издания, эти страны хотят, чтобы ЕС нашел другое решение по финансированию (например, выпустил особые еврооблигации) или проявил «финансовую гибкость», исключив расходы на оборону при расчете дефицита национальных бюджетов.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также предупредил, что заблокирует решение саммита Европейского союза об одобрении финансовой и военной помощи Украине.

Россия осуждает любую поддержку Украины западными странами, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход.

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Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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