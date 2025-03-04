Решетников призвал расширить географию привлечения трудовых мигрантов

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России следует рассмотреть новые страны для привлечения трудовых мигрантов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«Все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов. Другой момент, что нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны», — сказал он (цитата по ТАСС).

В качестве примера министр привел Мьянму, где «при численности населения 55 млн человек экспортируют трудовых ресурсов 6 млн человек».

По словам Решетникова, без грамотного регулирования миграции насыщать рынок труда будет очень сложно и «надо открыто смотреть на эти вещи».

Ранее большинство россиян (80%) посчитали, что в их регионах проживает слишком много мигрантов. Чаще всего такой ответ давали граждане России, работающие в четырех сферах деятельности: транспорта и логистики (92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (89%).

В ноябре 2024 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств для динамичного развития страны на фоне напряженной демографической ситуации.

В прошлом году Госдума приняла 14 законов, ужесточающих миграционную политику. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заверил, что запрещать миграцию не планируется, но выразил мнение, что для иностранных граждан следует ограничить число разрешенных для работы сфер: «Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным».