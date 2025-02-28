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Ограничения для мигрантов ,  
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Бизнес оценил риски из-за запрета труда мигрантов на вологодских стройках

НАИК: запрет мигрантов на вологодских стройках угрожает реализации проектов
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Запрет мигрантам работать на стройках Вологодской области может угрожать реализации инфраструктурных проектов, считают в НАИК. Там обратили внимание на дефицит кадров и инфляцию в сфере строительства и призвали принять другие меры
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Запрет мигрантам работать на стройках, введенный губернатором Вологодской области, может поставить под угрозу реализацию инфраструктурных проектов в регионе. Об этом РБК сообщили в Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК).

«Подобные инициативы вызывают определенные опасения: данный запрет способен поставить под угрозу реализацию инфраструктурных проектов региона. При колоссальной инфляции в строительстве и дефиците кадров, к сожалению, такими действиями проблему решить не удастся», — прокомментировала инициативу генеральный директор НАИК Мария Ярмальчук.

В НАИК входят «Нацпроектстрой», «Трансстроймеханизация», «Автобан» и другие крупнейшие игроки отрасли.

Вологодский губернатор Филимонов запретил мигрантам работать на стройке
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов накануне расширил для региона список видов деятельности, где запрещено трудоустройство иностранных работников. В новый перечень, помимо прочего, вошли строительство и снос зданий, монтаж промышленного оборудования, подготовка строительных площадок.

В начале февраля региональное управление миграционной службы сообщило, что компания «Северсталь» собралась привезти в Череповец 6 тыс. мигрантов для реализации инвестиционных проектов. В компании подчеркнули, что строительные фирмы, в том числе вологодские, нанимают работников исходя из возможностей рынка труда.

После выхода постановления Филимонова «Северсталь» предупредила о риске срыва десятков проектов и об угрозе для инвестиционной программы компании на череповецкой промышленной площадке.

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Герман Костринский Герман Костринский, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Вологодская область мигранты Георгий Филимонов Строительство
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