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Ограничения для мигрантов ,  
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Лавров не поддержал идею виз для мигрантов из постсоветских стран

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Ограничения для мигрантов
Лавров одобрительно высказался о миграционных нововведениях, но попросил «не устраивать искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Reuters)

Ужесточение подходов к трудовым мигрантам из стран Центральной Азии, Закавказья и других бывших советских республик не будет способствовать долгосрочным интересам России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.

«Да, конечно, за порядком необходимо следить. Много было нарушений зафиксировано по целому ряду географических направлений, откуда приезжают мигранты, — сказал Лавров. — Мы исходим из того, что надо ужесточать контроль за их поведением. Но не ставить барьеры, тем более не вводить визовый режим. Да, по сравнению с тем порядком, который существовал, принимаются дополнительные меры. Но они именно нацелены на ужесточение контроля, а не на создание преград для трудовой миграции».

Лавров рассказал, что МИД проводил специальные встречи с послами стран — членов Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС), где объяснял логику законодательной политики. В основополагающих документах ЕАЭС, продолжил он, действительно говорится о правах граждан всех стран союза — «приезжай без всяких приглашений, не подтверждай, где ты будешь работать, и так далее» — но придется это «все-таки теперь конкретизировать».

«Можно все это сделать, не устраивая каких-то искусственных препятствий в отношениях с ближайшими союзниками», — подчеркнул Лавров.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

С 1 января вступили в силу изменения в миграционной политике, согласно которым срок временного пребывания иностранцев в России без визы сократился в два раза — с 180 до 90 суток суммарно за год. Кроме того, с 5 февраля у пограничников появится больше оснований в отказе на въезд, в частности, они смогут принимать решение об отказе на месте — без обращения в другие инстанции, если иностранец может угрожать безопасности России.

Госдума в 2024 году приняла 14 законов, ужесточающих миграционную политику. Спикер Вячеслав Володин заверял, что запрещать миграцию не планируется, но выражал мнение, что для иностранных граждан следует ограничить число разрешенных для работы сфер: «Воспитание, обучение и здравоохранение — это те сферы, где должны трудиться граждане нашей страны. Привлекать мигрантов в них считаем неправильным».

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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