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Война санкций ,  
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Глава МИД Японии назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию

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Война санкций
Такэси Ивая
Такэси Ивая (Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press)

Решение Москвы запретить въезд в Россию девяти японским дипломатам и бизнесменам неприемлемо, заявил глава МИД Японии Такэси Ивая, передает Nikkei.

Японский министр был одним из тех, кто попал в список лиц, кому запрещен въезд на российскую территорию.

«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», — сказал он и добавил, что все меры страны в отношении России были приняты из-за конфликта на Украине.

Ивая отметил, что сейчас российско-японские отношения находятся в сложной ситуации, но «есть масса проблем, которые необходимо решить». По его словам, Япония неоднократно давала понять, что коммуникация с Россией необходима.

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Такэси Ивая

Накануне, 3 марта, Россия запретила въезд девяти гражданам Японии, среди которых Ивая, посол страны на Украине Масаси Накагомэ и бывший посол Кунинори Мацуда.

В российском МИДе объяснили, что ограничения стали ответом на продолжающиеся санкционные действия Токио в адрес Москвы. Так, в январе Япония ввела санкции против 11 физических лиц, 29 организаций и трех банков из-за военных действий на Украине.

Российские власти называют санкции незаконными и требуют их отмены.

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