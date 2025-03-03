Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу на Украине
Россия запретила въезд девяти гражданам Японии, среди которых глава МИД страны Такэси Ивая, посол Японии на Украине Масаси Накагомэ и бывший посол Кунинори Мацуда, говорится на сайте ведомства.
Также въезд запрещен:
- старшему вице-президенту Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Харе;
- главе офиса JICA на Украине Хидэки Мацунаге;
- президенту IHI Corporation Хироси Идэ;
- президенту ISUZU Motors Синсукэ Минами;
- президенту Prodrone Сюнсукэ Тое;
- президенту Cyberdyne Ёсиюки Санкае.
Мера стала ответом на продолжающиеся санкционные действия Токио в адрес Москвы, указал МИД.
JICA на Украине участвует в программе экстренного восстановления. Корпорация IHI заявляла о планах участвовать в восстановлении поврежденных дорог и мостов Украины, ISUZU собиралась обеспечить поставки грузовиков для восстановительных работ. Prodrone запустила проект для обнаружения наземных мин с помощью дронов, Cyberdyne выиграла тендер на поставки роботизированных костюмов для оказания помощи в восстановлении в рамках программ JICA.
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