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Война санкций ,  
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Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу на Украине

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Война санкций
Такэси Ивая
Такэси Ивая (Фото: Офис президента Украины / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия запретила въезд девяти гражданам Японии, среди которых глава МИД страны Такэси Ивая, посол Японии на Украине Масаси Накагомэ и бывший посол Кунинори Мацуда, говорится на сайте ведомства.

Также въезд запрещен:

  • старшему вице-президенту Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Харе;
  • главе офиса JICA на Украине Хидэки Мацунаге;
  • президенту IHI Corporation Хироси Идэ;
  • президенту ISUZU Motors Синсукэ Минами;
  • президенту Prodrone Сюнсукэ Тое;
  • президенту Cyberdyne Ёсиюки Санкае.

Мера стала ответом на продолжающиеся санкционные действия Токио в адрес Москвы, указал МИД.

JICA на Украине участвует в программе экстренного восстановления. Корпорация IHI заявляла о планах участвовать в восстановлении поврежденных дорог и мостов Украины, ISUZU собиралась обеспечить поставки грузовиков для восстановительных работ. Prodrone запустила проект для обнаружения наземных мин с помощью дронов, Cyberdyne выиграла тендер на поставки роботизированных костюмов для оказания помощи в восстановлении в рамках программ JICA.

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Теги
Япония Россия запрет въезда санкции МИД
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