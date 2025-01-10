Япония ввела санкции против гендиректора АЛРОСА и замглавы «Ростеха»
Япония расширила санкции против России из-за военных действий на Украине, под ограничения попали 11 физических лиц, 29 организаций и три банка, сообщается на сайте МИД страны.
В санкционном списке, в частности, указаны:
- гендиректор АЛРОСА Павел Маринычев;
- первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков;
- генеральный директор «ПСВ Технологии» Сергей Петров;
- основатель и гендиректор логистической компании NOVELCO Григорий Григорьев;
- глава НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев;
- глава компании «Тесткомплект» Руслан Булатов и другие.
Среди организаций меры коснулись Московского института теплотехники, НИИ «Полюс» имени М. Ф. Стельмаха, специального конструкторского бюро «Турбина», НПО электромеханики, Алексинского химического комбината и других. Также санкции введены против ЦМРБанка, РФК Банка и Тимер Банка.
Токио ввел против 22 компаний из России и еще нескольких предприятий из Китая, Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Таиланда экспортны ограничения. Помимо того, японские власти запретили поставлять в Россию 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники.
Из санкционного списка исключили Виолетту Пригожину, мать покойного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также генерал-лейтенанта Олега Цокова и полковника Георгия Шуваева, погибших в ходе военных действий в 2022 и 2023 годах.
Российские власти называют санкции незаконными и требуют их отмены.
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