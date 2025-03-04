Еврокомиссия предложит не менять кризисные правила хранения газа

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Европейская комиссия решила на следующей неделе предложить продлить чрезвычайные правила хранения газа, введенные в Евросоюзе во время энергетического кризиса 2022 года, сообщила Politico со ссылкой на двух чиновников исполнительного органа ЕС.

Эта мера подразумевает, что страны блока должны заполнять свои хранилища на 90% к ноябрю каждого года. Она была разработана, чтобы избежать нехватки газа каждую зиму, а также для снижения риска скачков цен.

По словам одного из инсайдеров издания в газовой отрасли, в 2025 году десять стран ЕС и Великобритания заплатят в общей сложности €30 млрд за заправку и хранение газа. Зима с 2024 на 2025 год закончилась для ЕС более ограниченными запасами газа, чем с 2022-го на 2023-й, рассказала аналитик сырьевой платформы Kpler Лаура Пейдж.

Предстоящим летом Европа будет вынуждена импортировать много сжиженного природного газа, сообщила Пейдж, а это усиливает конкуренцию с Азией, «в конечном итоге поддерживая высокие цены, что затрудняет работу промышленности». На конец минувшей зимы газовые хранилища ЕС заполнены на 39,5%.

Несколько стран ЕС заявили, что действующие правила хранения газа способствуют росту цен. Такие государства, как Германия, Италия, Австрия, Дания, Испания, Греция, Чехия, Франция и Нидерланды, добиваются сделать цели либо более гибкими до наступления следующей зимы, либо полностью добровольными.

В январе Bloomberg со ссылкой на данные газохранилищ в ЕС сообщил, что на фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет. Как отметило агентство, если в прошлом году в эти же даты хранилища были заполнены на 86%, то в этом лишь на 70%.

По словам экспертов, опасений, что Европа в этом сезоне столкнется с дефицитом газа, уже нет. Однако, сказал аналитик Goldman Sachs Саманта Дарт, чем меньше газа останется в марте, тем труднее будет восполнить запасы для прохождения следующего зимнего сезона. Следовательно, возрастает риск краткосрочного скачка цен.

К низким температурам прибавились и технические проблемы. Так, норвежский поставщик сжиженного газа Hammerfest был вынужден приостановить работу из-за поломки компрессора. При этом именно на СПГ в Европе рассчитывают на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.