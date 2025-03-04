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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме заявили об упрямстве Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Американские власти сталкиваются с упрямством украинского президента Владимира Зеленского при обсуждении мирного урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Левитт, украинский лидер не готов к переговорам с Москвой о мире. В ходе перепалки с ним президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс защищали интересы своей страны «перед всем миром», отметила Левитт.

По словам представительницы Белого дома, за этим «было крайне приятно наблюдать».

«То, с чем они (Трамп и Вэнс) сталкиваются за закрытыми дверями, — это, к сожалению, упрямство президента Зеленского и украинской стороны при попытке достичь настоящего мирного соглашения с Россией», — сказала Левитт.

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Дональд Трамп

28 февраля Зеленский, Трамп и Вэнс встретились в Белом доме для подписания сделки по полезным ископаемым. Однако стороны начали спорить по поводу урегулирования ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.

После этого Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский не готов к миру. Украинский политик после перепалки поблагодарил США в соцсетях за поддержку.

Позднее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Зеленскому не стоило вести себя враждебно и следовало бы принести извинения за то, что «потратил время» американских властей. Левитт отметила, что украинский президент «укусил руку, которая его кормит».

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Военная операция на Украине Владимир Зеленский Кэролайн Левитт США
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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