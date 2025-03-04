В Белом доме заявили об упрямстве Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Carlos Jasso / Reuters)

Американские власти сталкиваются с упрямством украинского президента Владимира Зеленского при обсуждении мирного урегулирования, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.

По мнению Левитт, украинский лидер не готов к переговорам с Москвой о мире. В ходе перепалки с ним президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс защищали интересы своей страны «перед всем миром», отметила Левитт.

По словам представительницы Белого дома, за этим «было крайне приятно наблюдать».

«То, с чем они (Трамп и Вэнс) сталкиваются за закрытыми дверями, — это, к сожалению, упрямство президента Зеленского и украинской стороны при попытке достичь настоящего мирного соглашения с Россией», — сказала Левитт.

28 февраля Зеленский, Трамп и Вэнс встретились в Белом доме для подписания сделки по полезным ископаемым. Однако стороны начали спорить по поводу урегулирования ситуации на Украине, благодарности Киева за помощь Вашингтона и по другим вопросам.

После этого Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский не готов к миру. Украинский политик после перепалки поблагодарил США в соцсетях за поддержку.

Позднее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Зеленскому не стоило вести себя враждебно и следовало бы принести извинения за то, что «потратил время» американских властей. Левитт отметила, что украинский президент «укусил руку, которая его кормит».