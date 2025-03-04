В Белом доме заявили, что Зеленский «укусил руку, которая его кормит»

Президент Украины Владимир Зеленский «укусил руку, которая его кормит», заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью Fox News.

Она рассказала, что во время встречи в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом Зеленский был в шаге от подписания сделки о полезных ископаемых, которая могла бы стать для него экономическим спасением, но предпочел отказаться.

«И он укусил руку, которая его кормит», — подчеркнула Левитт.

Пресс-секретарь в интервью телеканалу также выразила мнение, что США и американские граждане устали финансировать конфликт на Украине.

«Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент Зеленский пока попросту не хочет этого», — сказала Левитт.

28 февраля Зеленский посетил Вашингтон для заключения сделки по полезным ископаемым между США и Украиной. Однако переговоры в Белом доме провалились из-за перепалки.

Во время пресс-конференции Трамп заявил, что украинский лидер не готов к мирным переговорам, а вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил недостаточную благодарность Киева за оказанную помощь. В ответ Зеленский подчеркнул, что неоднократно выражал признательность США и поддерживает прекращение огня, но только при наличии гарантий безопасности, так как предыдущие договоренности, по его словам, нарушались Москвой.

После спора на повышенных тонах президент Украины покинул Белый дом, не подписав соглашение.

В Кремле заявили, что этот инцидент свидетельствует о «частичной утрате коллективности» Запада и усложняет процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.