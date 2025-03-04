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Военная операция на Украине ,  
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Вэнс заявил о невозможности вечного финансирования Украины

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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом

Вашингтон не намерен бесконечно поддерживать Украину финансово. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Вы не можете вечно финансировать войну [на Украине]. Американский народ не станет этого терпеть», — подчеркнул он.

Магсамен отвела несколько недель на падение Украины без помощи США
Политика
Фото:Pierre Crom / Getty Images

Сегодня стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение временно остановить поставки вооружений Киеву. Как сообщают Bloomberg и Fox News, решение будет действовать до тех пор, пока украинские власти не подтвердят стремление к мирному урегулированию.

По данным источников в Пентагоне, приостановка касается всей военной техники, которая еще не была доставлена в Украину, включая оружие, находящееся в транзитных пунктах, таких как Польша. Приказ о приостановке поступил от Трампа министру обороны США Питу Хегсету после напряженных обсуждений в Белом доме.

Представители администрации подчеркивают, что речь идет не о полном отказе от помощи, а лишь о временной мере. Вашингтон готов вернуться к переговорам, если президент Украины Владимир Зеленский подтвердит готовность к мирному процессу.

Украинский лидер 3 марта заявил, что Киеву «как можно скорее» нужен «настоящий мир». По его словам, Украина «очень надеется» на поддержку США на этом пути.

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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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