Вэнс заявил о невозможности вечного финансирования Украины

Вашингтон не намерен бесконечно поддерживать Украину финансово. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Вы не можете вечно финансировать войну [на Украине]. Американский народ не станет этого терпеть», — подчеркнул он.

Сегодня стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение временно остановить поставки вооружений Киеву. Как сообщают Bloomberg и Fox News, решение будет действовать до тех пор, пока украинские власти не подтвердят стремление к мирному урегулированию.

По данным источников в Пентагоне, приостановка касается всей военной техники, которая еще не была доставлена в Украину, включая оружие, находящееся в транзитных пунктах, таких как Польша. Приказ о приостановке поступил от Трампа министру обороны США Питу Хегсету после напряженных обсуждений в Белом доме.

Представители администрации подчеркивают, что речь идет не о полном отказе от помощи, а лишь о временной мере. Вашингтон готов вернуться к переговорам, если президент Украины Владимир Зеленский подтвердит готовность к мирному процессу.

Украинский лидер 3 марта заявил, что Киеву «как можно скорее» нужен «настоящий мир». По его словам, Украина «очень надеется» на поддержку США на этом пути.