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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 18 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Десять дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь вечером 3 марта сообщал о массированной атаке БПЛА в Чертковском районе, где из-за них произошло возгорание на нефтепроводе и складе промышленного объекта. Людей оттуда эвакуировали, никто не пострадал.

В Ростовской области загорелся нефтепровод после атаки дронов
Политика
Фото:De Visu / Shutterstock

Вечером 3 марта глава Воронежской области Александр Гусев предупредил жителей об опасности атаки дронов. Позднее он сообщил, что средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы сбили над регионом несколько беспилотников.

В ночь на 3 марта российские силы ПВО уничтожили семь украинских дронов. Три из них сбили над Липецкой областью, два — над Ростовской, еще два — над Белгородской областью.

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Теги
Военная операция на Украине ВСУ Минобороны беспилотники
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