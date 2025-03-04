Над Россией за ночь сбили 18 украинских дронов

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

Десять дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь вечером 3 марта сообщал о массированной атаке БПЛА в Чертковском районе, где из-за них произошло возгорание на нефтепроводе и складе промышленного объекта. Людей оттуда эвакуировали, никто не пострадал.

Вечером 3 марта глава Воронежской области Александр Гусев предупредил жителей об опасности атаки дронов. Позднее он сообщил, что средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы сбили над регионом несколько беспилотников.

В ночь на 3 марта российские силы ПВО уничтожили семь украинских дронов. Три из них сбили над Липецкой областью, два — над Ростовской, еще два — над Белгородской областью.