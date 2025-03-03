ПВО сбила за ночь семь украинских дронов

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны.

Три БПЛА сбиты над Липецкой областью, два — над Ростовской, еще два — над Белгородской.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил ранее об отражении атаки БПЛА в регионе в ночь на 3 марта.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ночью объявил сначала красный уровень опасности атаки БПЛА, а потом — желтый. Ранним утром губернатор отменил тревогу.