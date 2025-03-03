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Военная операция на Украине ,  
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ПВО сбила за ночь семь украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Российские силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили семь украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны.

Три БПЛА сбиты над Липецкой областью, два — над Ростовской, еще два — над Белгородской.

Ростовский губернатор сообщил об отраженной атаке беспилотников
Политика

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил ранее об отражении атаки БПЛА в регионе в ночь на 3 марта.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов ночью объявил сначала красный уровень опасности атаки БПЛА, а потом — желтый. Ранним утром губернатор отменил тревогу.

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Теги
Липецкая область Ростовская область Белгородская область БПЛА
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