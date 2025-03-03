В Ростовской области загорелся нефтепровод после атаки дронов

Нефтепровод загорелся в Чертковском районе, персонал эвакуировали. Из-за падения обломков дрона также загорелся склад на территории промышленного объекта

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В Чертковском районе Ростовской области из-за атаки дронов загорелся нефтепровод, персонал эвакуирован, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«В результате массированной атаки БПЛА в Чертковском районе произошло возгорание на нефтепроводе. На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Позднее Слюсарь уточнил, что из-за падения обломков беспилотника загорелся склад на территории промышленного объекта в селе Сохрановка в этом районе. Сотрудников эвакуировали, они в укрытии.

Чертковский район находится на северо-западе Ростовской области, граничит с ЛНР.

Ранее Слюсарь сообщал об отражении атаки БПЛА близ Новошахтинска. Минобороны России уточняло, что дрон над Ростовской областью сбили около 20:00 мск.

Прошлым летом в Азове Ростовской области из-за удара дрона загорелся резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тыс. куб. м. Никто не погиб.