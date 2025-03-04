Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили несколько дронов

Над Воронежской областью сбили несколько дронов

Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников, — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал, «последствий на земле» также не зафиксировано.

Вечером 3 марта губернатор предупредил жителей об опасности атаки дронов. Сейчас он объявил об отбое тревоги.

В прошлый раз глава региона сообщал об атаке 28 февраля. Тогда также было сбито несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений не было, говорил Гусев.