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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью сбили несколько дронов

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили несколько дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории области были обнаружены и уничтожены несколько вражеских беспилотников, — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал, «последствий на земле» также не зафиксировано.

Около Новошахтинска отразили атаку беспилотников
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Вечером 3 марта губернатор предупредил жителей об опасности атаки дронов. Сейчас он объявил об отбое тревоги.

В прошлый раз глава региона сообщал об атаке 28 февраля. Тогда также было сбито несколько беспилотников. Пострадавших и разрушений не было, говорил Гусев.

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Теги
Александр Гусев Воронежская область беспилотники
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