Трамп назвал владельца найденного в Белом доме кокаина

Кокаин, найденный в 2023 году в Белом доме, мог принадлежать экс-президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в своем интервью британскому журналу The Spectator.

«Ну, либо Джо, либо Хантер. Может, и Джо тоже», — ответил Трамп журналисту, спросившему, кто оставил кокаин в Белом доме.

По его словам, расследование инцидента не дало результатов, поскольку контейнер, в котором нашли вещество, был тщательно очищен.

«Думаю, что мне стоит заняться этим вопросом, потому что там произошло… что-то очень нехорошее», — заявил президент Соединенных штатов.

2 июля 2023 года в камере хранения для мобильных телефонов, расположенной в западном крыле Белого дома, был найден неизвестный порошок. Обнаруживший его сотрудник Секретной службы инициировал эвакуацию части здания и усиление мер безопасности. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество является кокаином, после чего началось расследование.

По данным Белого дома, в это время на тот момент действующий президент США Джо Байден с семьей находился в резиденции Кэмп-Дэвид. Источник Politico, знакомый с ходом расследования, сообщил, что установить личность человека, принесшего наркотик в Белый дом, будет крайне затруднительно, поскольку в этом месте постоянно находятся разные люди.

Трамп еще в 2023 году допустил, что кокаин мог принадлежать членам семьи Байденов. Он также заявил, что СМИ попытаются приуменьшить значимость находки, заявляя о незначительном количестве вещества или утверждая, что это был вовсе не кокаин.