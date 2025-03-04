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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал владельца найденного в Белом доме кокаина

Трамп о найденном в Белом доме кокаине: либо Джо, либо Хантер
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Кокаин, найденный в 2023 году в Белом доме, мог принадлежать экс-президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в своем интервью британскому журналу The Spectator.

«Ну, либо Джо, либо Хантер. Может, и Джо тоже», — ответил Трамп журналисту, спросившему, кто оставил кокаин в Белом доме.

По его словам, расследование инцидента не дало результатов, поскольку контейнер, в котором нашли вещество, был тщательно очищен.

«Думаю, что мне стоит заняться этим вопросом, потому что там произошло… что-то очень нехорошее», — заявил президент Соединенных штатов.

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2 июля 2023 года в камере хранения для мобильных телефонов, расположенной в западном крыле Белого дома, был найден неизвестный порошок. Обнаруживший его сотрудник Секретной службы инициировал эвакуацию части здания и усиление мер безопасности. Экспертиза подтвердила, что найденное вещество является кокаином, после чего началось расследование.

По данным Белого дома, в это время на тот момент действующий президент США Джо Байден с семьей находился в резиденции Кэмп-Дэвид. Источник Politico, знакомый с ходом расследования, сообщил, что установить личность человека, принесшего наркотик в Белый дом, будет крайне затруднительно, поскольку в этом месте постоянно находятся разные люди.

Трамп еще в 2023 году допустил, что кокаин мог принадлежать членам семьи Байденов. Он также заявил, что СМИ попытаются приуменьшить значимость находки, заявляя о незначительном количестве вещества или утверждая, что это был вовсе не кокаин.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
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