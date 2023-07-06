Трамп: найденный в Белом доме кокаин мог быть предназначен для Джо и Хантера Байденов

Трамп допустил, что кокаин в Белом доме принадлежал Байдену и его сыну

Кокаин, найденный в Белом доме, мог быть предназначен для президента США Джо Байдена и его сына Хантера, предположил бывший глава государства Дональд Трамп, передает The Hill.

«Кто-нибудь действительно верит, что кокаин, найденный в западном крыле Белого дома, очень близко к Овальному кабинету, предназначен для использования кем-либо, кроме Хантера и Джо Байдена», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он также допустил, что СМИ скоро будут говорить, что найденное количество было «очень маленьким» и что на самом деле это был не кокаин, а аспирин, после чего история закончится.

Белый порошок был обнаружен 2 июля в камере хранения для мобильных телефонов, которая находится в западном крыле Белого дома. Его нашел сотрудник Секретной службы. После этого часть здания эвакуировали, меры безопасности в Белом доме были временно усилены. Вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин. Началось расследование.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что во время инцидента президента США Джо Байдена с семьей не было в Вашингтоне. Они находились в резиденции в Кэмп-Дэвид.

Источник Politico, близкий к расследованию, заявил, что установить личность принесшего наркортик в Белый дом «будет очень трудно это сделать», так как в том месте, где его нашли, «постоянно ходят люди».