Картины Хантера Байдена «на миллионы долларов» сгорели в Калифорнии

Последствия лесных пожаров в Калифорнии, США, 9 января 2025 года (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Коллекция картин, состоящая из почти 200 полотен авторства Хантера Байдена, была уничтожено в результате пожаров, охвативших пригороды Лос-Анджелеса, сообщает New York Post (NYP).

Произведения искусства, оцениваемые, по данным издания, в «миллионы долларов», находились в хранилище в районе Пасифик-Палисейдс, недалеко от дома, принадлежащего адвокату и покровителю Байдена-младшего Кевину Моррису. Об этом NYP сообщил источник, близкий к семье Байденов.

Моррис, одолживший старшему сыну президента почти $5 млн для уплаты налогов и финансировавший съемки документального фильма о нем, живет в просторном доме с пятью спальнями и шестью ванными комнатами. Дом адвоката стал одним из немногих, которые уцелели в этом престижном районе. Кевин Моррис на данный момент не прокомментировал инцидент со сгоревшими картинами.

Хантер Байден является самоучкой в искусстве и не имеет художественного образования. Как утверждает издание NYP, он начал рисовать в период реабилитации после зависимости от наркотиков. Галерист из Сохо Жорж Берже, организовывавший персональные выставки Байдена-младшего в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, сообщил, что прекратил сотрудничество с ним в 2024 году.

«Я не знаю, что сейчас происходит с его искусством», — сказал владелец галереи.

Работы Хантера оценивались до $500 тыс. за штуку, хотя Берже отметил, что средняя цена была ближе к $85 тыс. Кевин Моррис с помощью Берже приобрел картины Хантера Байдена на сумму $875 тыс.

Берже ранее сообщил членам Комитета по надзору палаты представителей США, который вел расследование в отношении семьи Байденов, что Хантер знал большинство покупателей своих работ. В свою очередь, Белый дом заверял, что личности покупателей будут оставаться в тайне, чтобы избежать конфликта интересов с президентом, пишет NYP. Среди покупателей картин Байдена-младшего были адвокат Моррис и Элизабет Хирш Нафтали, которая приобрела произведения до и после получения престижной должности члена Комиссии США по сохранению наследия Америки за рубежом.

Пожары в Калифорнии могут стать крупнейшей катастрофой по масштабам и экономическим потерям, заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом. На 13 января подтверждена гибель 24 человек, но, по словам губернатора, это число может значительно увеличиться.

Огонь охватил территорию свыше 16 тыс. га, уничтожив 12 тыс. зданий. Десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Пожары начались 7 января и затронули районы Лос-Анджелеса, включая Пасифик-Палисейдс, Альтадену и Малибу. Позже огонь распространился на Итон, Херст и другие области, уничтожив в том числе элитные дома и недвижимость известных личностей.