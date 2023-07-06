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Политика ,  
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В США усомнились в возможности найти пронесшего кокаин в Белый дом

Politico: в США усомнились в возможности установить личность пронесшего кокаин в Белый дом
Кокаин нашли в воскресенье, 2 июля, в камере хранения для мобильных телефонов, которая находится в западном крыле здания. Власти начали расследование
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Правоохранительные органы в США сомневаются, что получится установить личность человека, пронесшего кокаин в Белый дом, сообщает Politico.

На вопрос о том, каковы шансы найти этого человека, источник издания, близкий к расследованию, ответил, что «будет очень трудно это сделать». Газета отмечает, что наркотик нашли в камере хранения в западном крыле здания, где сотрудники и посетители оставляли мобильные телефоны. В этом месте очень высокая проходимость.

«Даже если бы там были камеры наблюдения, если только вы не размахивали им [кокаином], его, вероятно, не удалось бы заснять», — сказал собеседник Politico. По его словам, «там постоянно ходят люди».

Сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас) направил письмо директору Секретной службы Кимберли Читл, в котором призвал обнародовать информацию о том, где именно в комплексе Белого дома обнаружили наркотик, пишет Axios. Коттон также хочет получить «полный список» людей, которые не подлежат полной проверке безопасности в Белом доме. Помимо этого, он поинтересовался, как часто Секретная служба обнаруживает подобные находки.

Сотрудник Секретной службы обнаружил белый порошок вечером в воскресенье, 2 июля, около 18:00. Часть здания эвакуировали, меры безопасности в Белом доме были временно усилены. Вещество отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин. Власти начали расследование.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что во время инцидента президента США Джо Байдена с семьей не было в Вашингтоне. Они находились в резиденции в Кэмп-Дэвид.

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Кокаин входит в так называемый «второй список» веществ, определенный в соответствии с Законом США о контроле за токсичными веществами. В Вашингтоне его хранение запрещено, отмечает Reuters.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
кокаин Белый дом США

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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