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Военная операция на Украине ,  
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Трамп рассказал о принесенном им России горе

Трамп: я ничего не принес России, кроме горя
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не принес России ничего, кроме проблем. Трансляцию его выступления в Белом доме вел телеканал Fox News.

Американский лидер напомнил, что именно при его администрации Украина получила ракетные комплексы Javelin.

«Я хочу честности, задумайтесь над этим: я ничего не принес России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и Javelin. А потом они обсуждают, как я близок России», — отметил Трамп.

Весной 2023 года глава Белого дома утверждал, что предоставил Киеву «сотни» ракетных комплексов Javelin. «Я дал им сотни и сотни Javelin, тогда как [его предшественник Барак] Обама отправлял им подушки», — уверял он. Трамп отрицал, что «был мягок» с Россией.

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Американский лидер говорил, что понимает «чувства» России, которая выступает против вступления Украины в НАТО. У Москвы и Киева «была сделка», которая удовлетворяла бы все стороны, но ее нарушил его предшественник Джо Байден, решивший, что Украина должна иметь возможность присоединиться к блоку, убежден Трамп. Россия всегда говорила, что Украина не должна вступить в альянс, подчеркивал он.

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Дональд Трамп Россия Javelin Украина санкции против России
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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