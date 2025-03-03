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Технологии и медиа ,  
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Во Франции подожгли представительство Tesla, ущерб составил €700 тыс.

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Фото: Bernd Feil / IMAGO / M.i.S. / Global Look Press
Фото: Bernd Feil / IMAGO / M.i.S. / Global Look Press

В ночь на 3 марта неизвестные подожгли французское представительство Tesla в Пьяченца-дю-Туш к западу от Тулузы, сообщает La Depeche.

Восемь автомобилей полностью сгорели, еще четыре серьезно повреждены. Ущерб составил более €700 тыс.

Согласно предварительным данным следствия, один или несколько человек отрезали часть проволочной сетки, чтобы проникнуть на территорию представительства, подожгли автомобили и скрылись до прибытия правоохранительных органов.

Прокуратура Тулузы поручила дело жандармам поисковой бригады Toulouse-Mirail. Власти еще не определили мотивы поджигателей, но камеры наблюдения могут идентифицировать преступников, пишет издание. La Depeche предполагает, что это могут быть недовольные клиенты или активисты, выступающие против автомобильной промышленности или основателя Tesla Илона Маска, союзника президента США Дональда Трампа.

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На данный момент ни одна группа не взяла на себя ответственность за этот пожар, отмечает издание. В Tesla France также не прокомментировали инцидент.

В 2021 году в Тулузе уже был подобный поджог, его совершила группа активистов, протестующих против воздействия производства электромобилей на окружающую среду и общество. Сейчас следователи пытаются определить, есть ли у нового инцидента связь с предыдущим, отметило издание.

1 января 2025 года у здания отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался Tesla Cybertruck. В результате взрыва погиб водитель Мэттью Ливельсбергер, еще семь человек получили ранения. Полиция стала расследовать дело как теракт, однако позднее в ФБР заявили, что Ливельсбергер не испытывал неприязни к американскому президенту.

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Теги
Tesla поджог Франция электромобили
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