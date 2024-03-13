Маск посетил завод Tesla под Берлином, который простаивал после поджога

Илон Маск со своим сыном X Æ A-12 (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Основатель Tesla Илон Маск посетил завод компании в Германии, который простаивал более недели из-за отсутствия электричества после пожара на высоковольтной линии. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Производство автомобилей на заводе было приостановлено 5 марта, утром 13 марта оно возобновилось.

Маск выступил перед сотрудниками фабрики, на сцену он вышел с сыном по имени X Æ A-12 на плечах.

«Мы все держимся вместе и не относимся к тому, что здесь произошло, легкомысленно. Я рад, что мы можем начать сначала», — сказал предприниматель сотрудникам.

5 марта возле завода Tesla в Грюнхайде загорелась опора высоковольтной линии электропередачи, в результате на производстве и в соседних городах отключилось электричество. Ответственность за нападение взяла на себя левая экстремистская группировка Vulkangruppe.

«Tesla потребляет землю, ресурсы, людей, рабочую силу и выплевывает внедорожники, машины для убийств и грузовики-монстры. Наш подарок на 8 марта — отключить Tesla», — заявили в движении.

Маск заявил, что поджог совершили «либо самые глупые экотеррористы в мире», либо «марионетки тех, у кого нет хороших экологических целей», поскольку они выступают против фабрики электромобилей, а не заводов по выпуску машин на ископаемом топливе.

Гигафабрика в Берлине открылась в марте 2022 года. На заводе производят детали для машин Tesla, а также собирают седаны Model 3 и кроссоверы Model Y.