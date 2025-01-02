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Политика ,  
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Взрыв Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе расследуют как теракт

В результате взрыва погиб водитель, еще семь человек получили ранения. Маск сообщил, что руководство Tesla расследует причины произошедшего

Власти расследуют взрыв электропикапа Tesla Cybertruck у входа в здания отель Trump International Hotel в Лас-Вегасе как потенциальный террористический акт, сообщают ABC News и CNN.

По данным городской полиции, водитель заехал на парковочную зону отеля и автомобиль взорвался. Человек за рулем погиб, семеро прохожих получили незначительные травмы.

Что именно стало причиной взрыва, пока не установлено. По словам источника ABC, в машине была пиротехника, которая могла сдетонировать. Еще один собеседник, знакомый с ходом расследования, исключил, что речь может идти о возгорании литиевой батареи автомобиля, как предположили некоторые пользователи в соцсетях.

Пикапы Cybertruck производит Tesla Илона Маска. Предприниматель написал в своем X, что руководство компании расследует произошедшее. «Опубликуем дополнительную информацию, как только что-то узнаем. Мы никогда ничего подобного не видели», — добавил он.

Сын избранного президента США Дональда Трампа Эрик Трамп, исполнительный вице-президент Trump Organization, поблагодарил пожарных и правоохранительные органы Лас-Вегаса «за их быструю реакцию и профессионализм». «Безопасность и благополучие наших гостей и персонала остаются нашим главным приоритетом», — написал он. Действующего американского лидера Джо Байдена проинформировали о произошедшем, сообщили в Белом доме.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Cybertruck Tesla Лас-Вегас взрыв Илон Маск Дональд Трамп
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У здания отеля Трампа в Лас-Вегасе загорелся Tesla Cybertruck
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