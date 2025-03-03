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Политика ,  
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Глава 2-го Западного военного суда получил звание заслуженного юриста

Вячеслав Осин
Вячеслав Осин (Фото: 2zovs.msk.sudrf.ru)

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного юриста председателю 2-го Западного окружного военного суда Вячеславу Осину. Соответствующий указ доступен на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» Осину Вячеславу Александровичу — председателю 2-го Западного окружного военного суда», — говорится в документе.

Осин получил должность в ноябре 2021 года.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В феврале 2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя Новосибирской области к девяти годам лишения свободы за попытку перехода границы с Украиной для участия в боевых действиях против российских войск.

В том же месяце этот суд признал виновными фигурантов дела о подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье и назначил: Юрию Михееву — семь лет лишения свободы в колонии строгого режима, Матвею Мельникову — 20 лет, Тимофею Мельникову — 19 лет.

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Теги
Владимир Путин военный суд указ юрист
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