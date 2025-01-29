Военный суд дал 18-летнему курянину 7 лет за госизмену и терроризм

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна по обвинению в госизмене, приготовлении к теракту и других преступлениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. руб.», — передает агентство из зала суда решение судьи.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме (слушателей и журналистов пустили только на оглашение приговора), суть уголовного дела не раскрывается.

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», Григоряна обвинили в подготовке покушения на подполковника российской армии, о чем юноша сам рассказал в письме из заключения.

Молодого человека осудили по статьям о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса России), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК), а также о незаконном приобретении или передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК).

По данным агентства, гособвинение запрашивало молодому человеку 10 лет колонии.

Суд оправдал Григоряна по статье о контрабанде огнестрельного оружия (ст. 226.1 УК). Также ему зачли в срок назначенного наказания время, проведенное в СИЗО. Юношу задержали осенью 2023 года, 18 лет ему исполнилось в августе 2024 года.

Григорян также находится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее в январе Мосгорсуд приговорил к 17 годам за госизмену Дмитрия Шатресова. Помимо этого ему назначили штраф и ограничение свободы на срок один год. Максимальное наказание по ст. 275 УК предусматривает лишение свободы до 20 лет. Детали этого дела также не были разглашены.