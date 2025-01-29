 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военный суд дал 18-летнему курянину 7 лет за госизмену и терроризм

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам колонии 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна по обвинению в госизмене, приготовлении к теракту и других преступлениях. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. руб.», — передает агентство из зала суда решение судьи.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме (слушателей и журналистов пустили только на оглашение приговора), суть уголовного дела не раскрывается.

По информации телеграм-канала «Осторожно, новости», Григоряна обвинили в подготовке покушения на подполковника российской армии, о чем юноша сам рассказал в письме из заключения.

Мосгорсуд приговорил мужчину к 17 годам за госизмену
Политика

Молодого человека осудили по статьям о госизмене (ст. 275 Уголовного кодекса России), участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК), а также о незаконном приобретении или передаче взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК).

По данным агентства, гособвинение запрашивало молодому человеку 10 лет колонии.

Суд оправдал Григоряна по статье о контрабанде огнестрельного оружия (ст. 226.1 УК). Также ему зачли в срок назначенного наказания время, проведенное в СИЗО. Юношу задержали осенью 2023 года, 18 лет ему исполнилось в августе 2024 года.

Григорян также находится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ранее в январе Мосгорсуд приговорил к 17 годам за госизмену Дмитрия Шатресова. Помимо этого ему назначили штраф и ограничение свободы на срок один год. Максимальное наказание по ст. 275 УК предусматривает лишение свободы до 20 лет. Детали этого дела также не были разглашены.

Читайте РБК в Telegram.

Требования российских телеканалов к Google превысили ₽1,8 дуодециллиона

Шольц рассказал, что «взбешен» Илоном Маском

Почему Трамп отрекся от глобального соглашения по налогам

Порошковое и пакетированное вино. Разоблачение главных мифов о вине

Названы города России, где снизились цены на новостройки

Производство пива в России выросло более чем на 10%

Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта

Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны

Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
военный суд Курск приговор госизмена терроризм
Материалы по теме
Мосгорсуд приговорил мужчину к 17 годам за госизмену
Политика
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене
Политика
Помогавшую украинским беженцам волонтера Гейслер обвинили в госизмене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 101,6 (-1,15) Инвестиции, 28 янв, 18:43 Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 97,97 (+0,83) Инвестиции, 28 янв, 18:43
В Петербурге силовики провели обыски в здании УФАС по делу о госзакупкахПолитика, 15:56
В Израиле умер один из первых футбольных агентов СССР Яков ГершензонСпорт, 15:51
Глава Иркутской области призвал ужесточить ограничение майнинга в регионеКрипто, 15:50
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:50
Пенсионный фонд Норвегии заработал почти $222 млрд прибыли в 2024 годуИнвестиции, 15:47
Глава Приднестровья рассказал о кредите от России на покупку газаПолитика, 15:41
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 15:40
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
Генпрокуратура признала нежелательным «Реестр ущерба Украине»Политика, 15:39
За этими 4 трендами менеджмента стоит следить в 2025 году — Fast CompanyPro, 15:36
Морозы и снегопады вернутся в Москву в первые дни февраляОбщество, 15:36
В РФС отреагировали на задержание бывшего вице-президента организацииСпорт, 15:36
В Калифорнии предупредили о «разрушительном влиянии» Трампа на винодельниВино, 15:35
Сальдо рассказал о попытках ВСУ высадиться на Тендровской косеПолитика, 15:34
Застрелившему лесников посмертно проведут психиатрическую экспертизуОбщество, 15:30